İstanbul'da gişelerde tıra çarpan araçta ölen kişinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

Dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen Cihat Duman idaresindeki 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarpmış, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Duman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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