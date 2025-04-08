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        İstanbul'da gişelerde tıra çarpan araçta ölen kişinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

        Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul kesiminde gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan araçta hayatını kaybeden Cihat Duman'ın (31) cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:25
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        İstanbul'da gişelerde tıra çarpan araçta ölen kişinin cenazesi Sakarya'da defnedildi
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        Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul kesiminde gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan araçta hayatını kaybeden Cihat Duman'ın (31) cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

        Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Osmanlılar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Duman'ın ailesi ve yakınları katıldı.

        Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

        Dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen Cihat Duman idaresindeki 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarpmış, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Duman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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