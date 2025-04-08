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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

        Sakarya'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 23:30 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:30
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
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        Sakarya'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Çark Caddesi'ndeki Şerefiye Camisi önünde toplanan grup, tekbir ve salavat getirdi, sloganlar atarak Orhan Camisi'ne yürüdü.

        AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, burada yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin meydanlara inilmesi çağrısı üzerine toplandıklarını söyledi.

        İsrail'in Gazze'de soykırıma başlamasının üzerinden 550 gün geçtiğini belirten Aydın, "İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birinin muhatabı olan aziz Gazze halkının her daim yanındayız. Gözü dönmüş katil sürüsü olan siyonist İsrail, Gazze'ye yönelik soykırımın şiddetini her geçen gün artırmaktadır. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden Gazze halkını hedef alan siyonistler, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir." diye konuştu.

        "Gün ayağa kalkma günüdür." diyen Aydın, şöyle devam etti:

        "Gazze'de şehit olan anneler hepimizin anneleridir. Gazze'de şehit olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Şehit olan çocuğunu bir bez torbada taşıyan babanın acısını ağlayarak değil, ayağa kalkarak paylaşabiliriz. Bize ne oluyor da ahiret yokmuşçasına Gazze'yi yalnız bırakıyoruz? Yaptıklarımızın yanı sıra yapmadıklarımızın da hesabının sorulacağı o günden korkmuyor muyuz?"

        Aydın, İslam ülkelerinin liderlerine seslenerek, "Ey İslam ülkelerinin liderleri, atmadığınız adımlar yüzünden siyonist İsrail'in en büyük destekçisi konumuna düşüyorsunuz. Sizler 1,5 milyarlık İslam aleminin liderlerisiniz. Nasıl olur da 8 milyonluk İsrail'e 'Kahrol' demekle yetinirsiniz? Siz kavli değil, fiili dua makamındasınız. Allah rızası için kendinize gelin! Dünya Müslüman Alimler Birliğinin de belirttiği üzere Gazze'ye Barış Gücü gönderilmesi bir istek değil ihtiyaçtır. Bizler Türkiye'deki Müslümanlar olarak Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Konuşmanın ardından Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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