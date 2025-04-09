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        Diyetisyenin yönlendirmesiyle karateye başlayan Dilara, milli formanın peşinde

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde diyetisyenin yönlendirmesiyle spora başlayan diyabet hastası 12 yaşındaki Dilara İrem Danışman, gönül verdiği karatede milli formayı giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:24
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        Diyetisyenin yönlendirmesiyle karateye başlayan Dilara, milli formanın peşinde
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        MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde diyetisyenin yönlendirmesiyle spora başlayan diyabet hastası 12 yaşındaki Dilara İrem Danışman, gönül verdiği karatede milli formayı giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Dilara İrem, saçlarının dökülmesi nedeniyle 2022 yılının temmuz ayında ailesi tarafından dermatoloğa götürüldü.

        Testler sonucu diyabet hastası olduğu anlaşılan Dilara İrem'in endokrinoloji ile çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoruyla tedavisine başlandı.

        Üç aylık kan şekeri değerinin yüksek çıkması nedeniyle bir süre hastanede tedavi altına alınan Dilara İrem, sonraki süreçte destek aldığı diyetisyen tarafından spora yönlendirildi.

        Bir süre yürüyüş yapan Dilara İrem, gördüğü karate afişi üzerine kardeşiyle Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün karate kursuna kayıt yaptırdı.

        Sağlık durumuna olumlu etkisi dolayısıyla spora devam eden Dilara İrem, katıldığı iller arası şampiyonalarda 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

        Dilara İrem, Kocaeli'de 10-13 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda tatamiden birinci çıkıp milli sporcu olmayı hedefliyor.

        - "Şeker seviyem spordan sonra normale döndü"

        Akyazı Karate Spor Kulübü sporcusu Dilara İrem Danışman, AA muhabirine, hastalığının spor yapmaya engel olmadığını söyledi.

        Sporun hastalığına olumlu etkisi olduğunu aktaran Dilara İrem, "Diyabet tanısını aldıktan sonra diyetisyenim spora başlamamı tavsiye etti. Ben de afişlerde karate kursu başladığını gördüm. Karateye merak ettim ve başladım, hoşuma gidince de devam ettim. Günlük hayatta şekerim daha yüksek olurken, karateye başladıktan sonra şekerim normale döndü. Sürekli düşüp çıkmamaya başladı ve belirli noktalarda kalmaya başladı. Buranın arkadaş ortamını ve antrenörümü çok seviyorum. Burada vakit geçirmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.

        Dilara İrem, sağlıklı birey gibi spor yapabildiğini, sporun kendisini mutlu ettiğini, bedenen ve psikolojik olarak iyi hissettiğini anlatarak, "Hedefim Türkiye Şampiyonası'ndan birinci çıkıp milli sporcu olmak." dedi.

        - "Burada kendisini geliştirme fırsatı buldu"

        Antrenör Sezai Yolcuoğlu da Dilara İrem'in başarı grafiğinin yüksek olduğunu dile getirerek, "İlk başladığı zamanlar antrenmanın 15 dakikasında 'Hocam başım dönüyor, şekerim düştü ya da çıktı.' diyerek oturuyordu. Şimdi ders bitene kadar dayanabiliyor. Tabii yine rahatsızlandığı oluyor ama eskisi kadar değil. Teknik olarak da yeni başladığıyla şimdiki arasında çok fark var. Türkiye Şampiyonası'nda kendisinden millilik bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dilara İrem'in direncinin arttığını anlatan Yolcuoğlu, "Özel sporculara devletimiz de destek veriyor. Biz her zaman bekliyoruz, yeter ki spor yapsınlar. Şeker hastası olduğu için direnci düşük, bir şekilde kuvvetlenmesi gerekiyor. Diyetisyenin spora yönlendirmesi güzel, kardeşiyle karateyi seçti. O direncin karşılığını aslında alıyor çünkü şekeri 500'e çıkıyor ama yine ayakta, bu kadar yüksek olan insan komaya girer. Özel sporcu kategorisinde değil normal birey gibi müsabakalara çıkıyor. Burada da kendisini geliştirme fırsatı buldu. Raporu yenilendiğinde özel gereksinimli kategorisinden devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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        Galeri
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