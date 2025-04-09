Diyetisyenin yönlendirmesiyle karateye başlayan Dilara, milli formanın peşinde

MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde diyetisyenin yönlendirmesiyle spora başlayan diyabet hastası 12 yaşındaki Dilara İrem Danışman, gönül verdiği karatede milli formayı giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Dilara İrem, saçlarının dökülmesi nedeniyle 2022 yılının temmuz ayında ailesi tarafından dermatoloğa götürüldü.

Testler sonucu diyabet hastası olduğu anlaşılan Dilara İrem'in endokrinoloji ile çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoruyla tedavisine başlandı.

Üç aylık kan şekeri değerinin yüksek çıkması nedeniyle bir süre hastanede tedavi altına alınan Dilara İrem, sonraki süreçte destek aldığı diyetisyen tarafından spora yönlendirildi.

Bir süre yürüyüş yapan Dilara İrem, gördüğü karate afişi üzerine kardeşiyle Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün karate kursuna kayıt yaptırdı.

Sağlık durumuna olumlu etkisi dolayısıyla spora devam eden Dilara İrem, katıldığı iller arası şampiyonalarda 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Dilara İrem, Kocaeli'de 10-13 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda tatamiden birinci çıkıp milli sporcu olmayı hedefliyor. - "Şeker seviyem spordan sonra normale döndü" Akyazı Karate Spor Kulübü sporcusu Dilara İrem Danışman, AA muhabirine, hastalığının spor yapmaya engel olmadığını söyledi. Sporun hastalığına olumlu etkisi olduğunu aktaran Dilara İrem, "Diyabet tanısını aldıktan sonra diyetisyenim spora başlamamı tavsiye etti. Ben de afişlerde karate kursu başladığını gördüm. Karateye merak ettim ve başladım, hoşuma gidince de devam ettim. Günlük hayatta şekerim daha yüksek olurken, karateye başladıktan sonra şekerim normale döndü. Sürekli düşüp çıkmamaya başladı ve belirli noktalarda kalmaya başladı. Buranın arkadaş ortamını ve antrenörümü çok seviyorum. Burada vakit geçirmek beni mutlu ediyor." diye konuştu. Dilara İrem, sağlıklı birey gibi spor yapabildiğini, sporun kendisini mutlu ettiğini, bedenen ve psikolojik olarak iyi hissettiğini anlatarak, "Hedefim Türkiye Şampiyonası'ndan birinci çıkıp milli sporcu olmak." dedi.