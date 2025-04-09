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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Sakarya'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sakarya'da lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:45
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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Sakarya'da öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sakarya'da lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Atasever, öğrencilerle uzay yolculuğu, bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

        Atasever, programda ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra bilim ve uzay meraklılarıyla buluştu. Uzay yolculuğunun her aşamasını anlatan Atasever, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirdiği bilimsel deneylere ilişkin sunum yaptı.

        Milli Uzay Programı'nın gelecek yıllarda bu alanda yürütülecek çalışmaların temelini oluşturduğunu dile getiren Atasever, program kapsamında 10 hedef belirlendiğini ifade etti.

        Atasever, ilk aşama olan insanlı uçuşun başarıyla tamamlandığını, Türkiye'nin gelecek yıllarda sert iniş ve yumuşak iniş misyonuyla Ay'a erişimi hedeflediğini söyledi.

        İlk misyonun detaylarına değinen Atasever, "Sert iniş misyonunda geliştirdiğimiz uzay aracını dünyanın yörüngesine yerleştireceğiz, yavaş yavaş Ay transfer yörüngesine aktaracağız ve yörüngesine girmeyi hedefleyeceğiz. Tüm bu aşamalarda da uzay aracımızın üzerinde bulunan bilimsel ekipmanlar vesilesiyle, hem Dünya ile Ay arasındaki uzay boşluğunda hem de yörüngesine girdikten sonra Ay yüzeyinde çeşitli ölçümler almayı hedefleyeceğiz. Görevi tamamladıktan sonra aracı Ay yüzeyine çakılarak sert iniş gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

        Atasever, ikinci aşama yumuşak inişte de aynı adımların izleneceğini ve böylece bilimsel ölçümlerin yüzeyden gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Atasever'e, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak hediye takdim etti.

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