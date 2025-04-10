Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Sakarya'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Mart ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Çeşitli suçlara yönelik operasyonlara değinen Doğan, 2 bin 778 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 9 kilo 497 gram uyuşturucu ve 202 gram uyuşturucu ham madde, 288 uyuşturucu hap, 27 kök bitki, 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen 64 bin 200 lira ele geçirildiğini söyledi.

Doğan, "göçmen kaçakçılığı" operasyonlarında 14 organizatör ve 377 yabancı uyruklu kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı, 1 kişinin ise tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Kumar oynatan 7 kişiye adli, oynayan 110 kişiye ise idari işlem yapıldığını aktaran Doğan, 8 iş yerinin ise faaliyetten men edildiğini kaydetti.

Doğan, çeşitli suçlardan aranan 1441 kişinin yakalandığı, bunlardan 323'ü hakkında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası olduğunu dile getirdi. Vali Doğan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 12 deniz aracının kontrol edildiğini, 1300 metre yasa dışı balıkçı ağına el konulduğunu, 3 balıkçı gemisinde bulunan 34 bin 600 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapıldığını, 222 bin 829 lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Trafik denetimlerinde 283 bin 965 araç ve sürücünün kontrol edildiğini aktaran Doğan, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 40 bin 81 araca yasal işlem yapıldığını, 2 bin 10 aracın trafikten men edildiğini, çeşitli sebeplerle 331 sürücü belgesinin geri alındığını ifade etti. Doğan, bir gazetecinin, Sapanca'daki bungalovların denetim ve yapı uygunluğuna ilişkin sorusu üzerine, mahalli idareler kontrolörlüğü tarafından incelemelerin yapıldığını söyledi. Yaklaşık 2 bin civarı bungalovun imar ruhsatı olmadan yapıldığını, 3 komisyon ile bungalovların denetlendiğini belirten Doğan, "Bu incelemeler neticesinde ilgili belediyelerin eksikliğinin tespiti yapılmış ve burada ihmali bulunan belediye başkanları ve kamu görevlileri hakkında adli soruşturma açılması izni verilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığının bir kararı var. Bu karar çıktı ve bunlarla ilgili adli soruşturma açıldı." ifadelerini kullandı.