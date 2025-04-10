Sakarya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Uzunkum Mahallesi Sapanca Gölü mevkisinde 7 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada darbedilen Y.K. (41) silahla ve bıçakla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen M.M. (26), M.B. (31), M.A. (30), A.A. (29), K.A.B. (30) ve S.P'yi (30) yakalamak için çalışma başlattı.
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