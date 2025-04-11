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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da 1-10 Nisan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:42
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'da 1-10 Nisan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1-10 Nisan'da 63 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, 1 kilo 589 gram sentetik uyuşturucu, 57 gram kubar esrar, 403 uyuşturucu hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin lira ve 5 dolar ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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