Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, 1 kilo 589 gram sentetik uyuşturucu, 57 gram kubar esrar, 403 uyuşturucu hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin lira ve 5 dolar ele geçirildi.

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