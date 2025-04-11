Sakaryalı iş insanları Bosna Hersek ve Sırbistan'da temaslarda bulunacak

Sakaryalı iş insanları, Bosna Hersek ve Sırbistan'da temaslar gerçekleştirecek.

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Balkanlar ülkelerine gerçekleştirecekleri iş seyahatine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 4. iş forumunu 14-18 Nisan'da Bosna Hersek'in Tuzla bölgesinde düzenleyeceklerini, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da 3 iş forumu gerçekleştireceklerini söyledi.

İnşaat, demir, çelik, otomotiv, tekstil, mobilya ve hizmet sektörlerinden 25 iş insanıyla yapacakları seyahatin 5 gün süreceğini ifade eden Ulusal, "Balkanlar, knowhow'umuzun (bilgi birikimi) olduğu bir pazar." dedi.

Ulusal, seyahatin ilk gününde üye firmanın Bosna Hersek'te kurduğu konteyner ve çelik konstrüksiyon fabrikasının açılışını yapacaklarını belirterek, ikinci günün ise bölgedeki diploması ziyaretleri ve karşılıklı görüşmelerle geçeceğini kaydetti.

Tuzla bölgesini nüfus popülasyonu ile sanayi yerleşkesi açısından en geniş ve yoğun bölge olması dolayısıyla tercih ettiklerini dile getiren Ulusal, ikili iş görüşmeleri (B2B) yapacaklarını belirtti.

Ulusal, bölge halkının Türk iş insanlarına kıymet verdiğini ve bölgede yatırım yapmalarını arzu ettiğini vurgulayarak, "Balkanlar bizim kadim geçmişimiz olan bir bölge. Onların bizi sevdiği kadar biz de onları seviyoruz." diye konuştu.

Seyahat kapsamında Belgrad'ın Brcko bölgesinde serbest bölge tanıtımı ve B2B görüşmeleri gerçekleştirileceğini anlatan Ulusal, diğer temaslarına ilişkin de bilgi verdi.

Ulusal, "Sakarya'dan Balkanlar'a, Balkanlar'dan Tüm Avrupa'ya" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki serbest ticaret gümrük anlaşmaları var. Bu da bize ciddi anlamda gümrük vergisi muafiyeti kazandırdığı için maliyetlerimizi aşağıya çekiyor. Bundan dolayı da o bölgede yatırımı ve oradan da Avrupa'ya ürün tedarik etmeyi, üretmeyi önceliyoruz. Heyetimizin tamamı üretici, kendileri gerek üye firmalarımızın gerek şehrimizin, ülkemizin iktisadi kalkınmasında çalışmalar yapmak için gayret gösteriyorlar.