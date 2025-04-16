TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yurtta çok sayıda ilde yaşanan zirai donun ardından Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Üretici maliyetlerini hesaplayacağız ve üreticimize ödeyeceğiz diyorlar. Bundan da memnuniyet duyuyoruz ama bunun yanında diğer taleplerimizin de yerine gelmesini bekliyoruz." dedi.

Sakarya'nın Geyve ilçesine gelen Bayraktar, beraberinde Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar ve çiftçilerle zirai don olayının yaşandığı ayva bahçesi ve üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Çiftçilerle görüşen Bayraktar, ilçenin tarımsal üretimi ile zirai donun neden olduğu zarara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin hem dünyada hem de Türkiye'de üreticileri etkilediğini söyledi.

Son yıllarda Türkiye'de de doğal afetlerde artış yaşandığına işaret eden Bayraktar, "2024'te 1257 afet yaşadık, bu 10 sene evvel 500'dü. Bugün yaşadığımız olay bu; sayı artarken şiddet de artıyor, yani afetleri uç noktalarda yaşamaya başladık. Asıl tehlikeli olan bu." diye konuştu.

- "Önümüzdeki yılın üretimini de olumsuz etkileyebilir"

Bayraktar, mevsimlerin kaymaya başladığını, bitkisel üretimin buna dayanmasının mümkün olmadığını dile getirerek, "Ocak ve şubat kurak geçti hatta şubatta don hadiseleri yaşadık, Çukurova bölgesinde narenciye kalmadı. Geçen ay da gerekli yağışlar olmadı. Yağmurlar nisan başında geldi. Bundan memnuniyet duyduk ama böyle kar beklemedik. Karın arkasından don olayı. Türkiye'de son 30 yılda böyle sıcaklık düşmesi görülmedi. Sıfırın altında 15 hatta Kahramanmaraş gibi bazı illerde sıfırın altında 20 dereceye vurdu ve bu afeti meydana getirdi." ifadelerini kullandı.

Pamukova ve Geyve başta olmak üzere Sakarya genelinde ayva, üzüm, şeftali, ceviz ve bazı ürünlerin zarar gördüğünü belirten Bayraktar, yüzde 90'a varan hasar meydana geldiğini kaydetti.

Gövde ve dallarda da yanma olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Yani bu; yanan ağaçlar önümüzdeki yıl da meyve tutmaz, vermez demektir. Sadece bu yılı değil, önümüzdeki yılın üretimini de olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla meseleye böyle bakmak lazım. İşin üzücü tarafı şu; çoluğuyla çocuğuyla bu kadar emek veren, gayret edenlerin bütün emeği bir gecede yok oldu. İşte tarım, çiftçilik bu. İşte bunun için çiftçiyi, gençlerimizi tarlada tutamıyoruz çünkü açık fabrika. Her türlü doğal afetlere açık üretim yapıyoruz. Bu afetler devam ettiği sürece benim üreticim nasıl dayanacak. Üreticinin bu gibi durumlarda, böyle sıkıntılı zamanlarında hep birlikte arkasında durmamız gerekiyor. Durmazsak tarımda çiftçi kalmaz."