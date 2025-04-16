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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı:

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yurtta çok sayıda ilde yaşanan zirai donun ardından Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Üretici maliyetlerini hesaplayacağız ve üreticimize ödeyeceğiz diyorlar. Bundan da memnuniyet duyuyoruz ama bunun yanında diğer taleplerimizin de yerine gelmesini bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:54
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı:
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yurtta çok sayıda ilde yaşanan zirai donun ardından Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Üretici maliyetlerini hesaplayacağız ve üreticimize ödeyeceğiz diyorlar. Bundan da memnuniyet duyuyoruz ama bunun yanında diğer taleplerimizin de yerine gelmesini bekliyoruz." dedi.

        Sakarya'nın Geyve ilçesine gelen Bayraktar, beraberinde Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar ve çiftçilerle zirai don olayının yaşandığı ayva bahçesi ve üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

        Çiftçilerle görüşen Bayraktar, ilçenin tarımsal üretimi ile zirai donun neden olduğu zarara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

        Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin hem dünyada hem de Türkiye'de üreticileri etkilediğini söyledi.

        Son yıllarda Türkiye'de de doğal afetlerde artış yaşandığına işaret eden Bayraktar, "2024'te 1257 afet yaşadık, bu 10 sene evvel 500'dü. Bugün yaşadığımız olay bu; sayı artarken şiddet de artıyor, yani afetleri uç noktalarda yaşamaya başladık. Asıl tehlikeli olan bu." diye konuştu.

        - "Önümüzdeki yılın üretimini de olumsuz etkileyebilir"

        Bayraktar, mevsimlerin kaymaya başladığını, bitkisel üretimin buna dayanmasının mümkün olmadığını dile getirerek, "Ocak ve şubat kurak geçti hatta şubatta don hadiseleri yaşadık, Çukurova bölgesinde narenciye kalmadı. Geçen ay da gerekli yağışlar olmadı. Yağmurlar nisan başında geldi. Bundan memnuniyet duyduk ama böyle kar beklemedik. Karın arkasından don olayı. Türkiye'de son 30 yılda böyle sıcaklık düşmesi görülmedi. Sıfırın altında 15 hatta Kahramanmaraş gibi bazı illerde sıfırın altında 20 dereceye vurdu ve bu afeti meydana getirdi." ifadelerini kullandı.

        Pamukova ve Geyve başta olmak üzere Sakarya genelinde ayva, üzüm, şeftali, ceviz ve bazı ürünlerin zarar gördüğünü belirten Bayraktar, yüzde 90'a varan hasar meydana geldiğini kaydetti.

        Gövde ve dallarda da yanma olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Yani bu; yanan ağaçlar önümüzdeki yıl da meyve tutmaz, vermez demektir. Sadece bu yılı değil, önümüzdeki yılın üretimini de olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla meseleye böyle bakmak lazım. İşin üzücü tarafı şu; çoluğuyla çocuğuyla bu kadar emek veren, gayret edenlerin bütün emeği bir gecede yok oldu. İşte tarım, çiftçilik bu. İşte bunun için çiftçiyi, gençlerimizi tarlada tutamıyoruz çünkü açık fabrika. Her türlü doğal afetlere açık üretim yapıyoruz. Bu afetler devam ettiği sürece benim üreticim nasıl dayanacak. Üreticinin bu gibi durumlarda, böyle sıkıntılı zamanlarında hep birlikte arkasında durmamız gerekiyor. Durmazsak tarımda çiftçi kalmaz."

        - "Üreticiye nakit desteği ve kredi imkanı verilmeli"

        Bayraktar, çiftçinin borçlarının uzun vadeli faizsiz yapılandırılması gerektiğini ifade ederek, "Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) hasar tespitlerinde hassas ve adaletli olmasının talep edildiğini" söyledi.

        Üreticiye nakit desteği ve kredi imkanının verilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bununla alakalı ilgili bakanlıklarla görüşeceklerini anlattı.

        Bayraktar, zirai donun ardından Tarım ve Orman Bakanlığının çalışma başlattığını anımsatarak, "Bakanlığımızın çalışması başladı, ondan da memnuniyet duyuyoruz. 'Üretici maliyetlerini hesaplayacağız ve üreticimize ödeyeceğiz.' diyorlar. Bundan da memnuniyet duyuyoruz ama bunun yanında diğer taleplerimizin de yerine gelmesini bekliyoruz." dedi.

        Afetin 10 Nisan'da başladığını ve 4 gün devam ettiğini anımsatan Bayraktar, "Yani uç noktada şiddetli yaşıyor dediğimiz nokta bu, arka arkaya devam etti. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde halen risk devam ediyor. Oradaki çalışmalar sürüyor. Bize intikal eden son duruma göre 65 ilimizde maalesef hasar ve don zararı var, bu belki de artacak. Bazı illerde risk devam ediyor, bilgiler geldikçe paylaşacağız." diye konuştu.

        Daha sonra Pamukova ilçesinde geçen Bayraktar, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Fatih Akın, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya ve çiftçilerle zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

        Bayraktar, çiftçilerin talepleri dinledi, sorularını yanıtladı.

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