Sakarya'da ahşap ev yandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan ahşap ve kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan ahşap ve kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.
Epçeler Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Hatice Özmen ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri Hatice Özmen'i evden çıkardı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında Haluk Özmen'in işte olduğu, Hatice Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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