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        Sakarya'da ahşap ev yandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan ahşap ve kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:20
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        Sakarya'da ahşap ev yandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan ahşap ve kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

        Epçeler Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Hatice Özmen ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri Hatice Özmen'i evden çıkardı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında Haluk Özmen'in işte olduğu, Hatice Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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