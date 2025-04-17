Sakarya'da ahşap ev yandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan ahşap ve kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Epçeler Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Hatice Özmen ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri Hatice Özmen'i evden çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında Haluk Özmen'in işte olduğu, Hatice Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.