Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        İstanbul'daki depremlerin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstanbul'da meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremlerin ardından kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'daki depremlerin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstanbul'da meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremlerin ardından kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alemdar'ın başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu. Toplantıda, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım, Genel Sekreter yardımcıları Mustafa Engin Karaçelik, Aslan Yılmaz ve Dr. İlhan Yılmaz ile üst yönetim yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Depremin hiç kimsenin bilmediği, görmediği anda geldiğine değinen Alemdar, "Şehrimiz ve bölgemiz 30 yıl arayla depremler yaşıyor. Bu artık bizim gerçeğimiz. Bizim işimiz de bu gerçekle hareket etmek. Deprem kaçınılmaz. Depremle yaşamayı öğrenmek, ona göre hazırlanmak zorundayız. Hep söyledik, yine söylüyoruz, bu şehri dirençli hale getirmeliyiz. Bugün bir kez daha gördük ki, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Her birimiz bu dönüşümün parçası olmak, vatandaşlarımıza dokunmak ve şehri dönüştürmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, depremlerin ardından Sakarya'da olumsuzluk yaşanmadığını, tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda

        Benzer Haberler

        2 çocuk babasını kazara vuran arkadaşı tutuklandı
        2 çocuk babasını kazara vuran arkadaşı tutuklandı
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...
        İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi (2)
        İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi (2)
        İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi
        İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi
        İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi
        İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi
        Sakarya'da çocuklar 23 Nisan'da temsili jandarma oldu
        Sakarya'da çocuklar 23 Nisan'da temsili jandarma oldu