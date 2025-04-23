İstanbul'daki depremlerin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstanbul'da meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremlerin ardından kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alemdar'ın başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu. Toplantıda, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım, Genel Sekreter yardımcıları Mustafa Engin Karaçelik, Aslan Yılmaz ve Dr. İlhan Yılmaz ile üst yönetim yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin hiç kimsenin bilmediği, görmediği anda geldiğine değinen Alemdar, "Şehrimiz ve bölgemiz 30 yıl arayla depremler yaşıyor. Bu artık bizim gerçeğimiz. Bizim işimiz de bu gerçekle hareket etmek. Deprem kaçınılmaz. Depremle yaşamayı öğrenmek, ona göre hazırlanmak zorundayız. Hep söyledik, yine söylüyoruz, bu şehri dirençli hale getirmeliyiz. Bugün bir kez daha gördük ki, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Her birimiz bu dönüşümün parçası olmak, vatandaşlarımıza dokunmak ve şehri dönüştürmek zorundayız." ifadelerini kullandı.