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        Sakaryaspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Bülent Uygun'nun 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:54
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        Sakaryaspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Bülent Uygun'nun 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

        Kulübün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Hemşehrimiz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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