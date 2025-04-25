Sakaryaspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Bülent Uygun'nun 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Bülent Uygun'nun 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Hemşehrimiz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
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