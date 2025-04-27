Karagöl Yaylası hafta sonları ziyaretçilerini ağırlıyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası, özellikle hafta sonları doğaseverin tercihleri arasında yer alıyor.

Yayla turizminin gözde mekanları arasında yer alan Karagöl Yaylası, bünyesindeki mesire alanı, gölet ve menderesleriyle kamp ve günübirlik ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Yaylada karavan ve çadır kuran vatandaşlar, hafta sonları keyifli vakit geçiriyor.

Makedonya Üsküp’ten gelen Simge Lale Çalışkan, AA muhabirine, yaylada çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Eczacılık öğrencisi olduğunu belirten Lale, "Buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir doğa harikası. İnsanlar aileleriyle çok güzel vakit geçirebilir. Mükemmel bir yer." dedi.

Kocaeli’nden gelen Enes Metin, cuma günü ailesiyle geldiğini, yaylanın havasının çok iyi olduğunu ve keyifle vakit geçirdiklerini anlattı.

Tekirdağ'dan gelen Tolga Çalışkan, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar merak uyandı bizde. Biz de hafta sonunu burada değerlendirmek istedik. Çok beğendik. Tam bir doğa harikası." diye konuştu.