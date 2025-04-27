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        Karagöl Yaylası hafta sonları ziyaretçilerini ağırlıyor

        Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası, özellikle hafta sonları doğaseverin tercihleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:48
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        Karagöl Yaylası hafta sonları ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası, özellikle hafta sonları doğaseverin tercihleri arasında yer alıyor.

        Yayla turizminin gözde mekanları arasında yer alan Karagöl Yaylası, bünyesindeki mesire alanı, gölet ve menderesleriyle kamp ve günübirlik ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

        Yaylada karavan ve çadır kuran vatandaşlar, hafta sonları keyifli vakit geçiriyor.

        Makedonya Üsküp’ten gelen Simge Lale Çalışkan, AA muhabirine, yaylada çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

        Eczacılık öğrencisi olduğunu belirten Lale, "Buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir doğa harikası. İnsanlar aileleriyle çok güzel vakit geçirebilir. Mükemmel bir yer." dedi.

        Kocaeli’nden gelen Enes Metin, cuma günü ailesiyle geldiğini, yaylanın havasının çok iyi olduğunu ve keyifle vakit geçirdiklerini anlattı.

        Tekirdağ'dan gelen Tolga Çalışkan, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar merak uyandı bizde. Biz de hafta sonunu burada değerlendirmek istedik. Çok beğendik. Tam bir doğa harikası." diye konuştu.

        İstanbul'dan gelen Ayşe Kandemir, "Çadırlarımızı kurduk, kamp yaptık. Çok beğendik. Gece kurbağa sesleri, sabah uyandığımızda kuş sesleri. Çok güzeldi, çok muhteşemdi." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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