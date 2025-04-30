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        Sakarya Valisi Doğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:53 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:53
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        Sakarya Valisi Doğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Doğan, mesajında 1 Mayıs'ın, emek ve alın terinin en anlamlı şekilde kutlandığı, toplumsal dayanışmanın güçlendiği ve işçi haklarının hatırlatıldığı önemli bir gün olduğunu belirtti.

        Toplumların kalkınmasında, ekonomik büyümede ve sosyal refahın artmasında emeğin yerinin tartışmasız büyük olduğunu vurgulayan Doğan, bugün işçi haklarının korunmasının, iş güvenliğinin sağlanmasının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin hem çalışanların hem de toplumun daha güçlü olmasına katkı sağladığını kaydetti.

        Doğan, emeğin, insan onurunun bir yansıması olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

        "İşçi kardeşlerimizin alın teriyle kazandıkları her şey, toplumumuzun gelişmesine katkı sağlamakta ve toplumsal refahı artırmaktadır. Bu nedenle her bir emekçimizin hakları, bizler için büyük önem taşımaktadır. Mücadele ruhunu içinde barındıran bir millet olarak, çalışma hayatımızın vazgeçilmez parçaları olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeklerini ve alın terini kutsal gören ve bu kutsallık etrafında bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yaşayarak gösteren büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu mirasın özünü işçiye, henüz alın teri kurumadan hakkının verilmesi öğütleyen bir kültüre sahip olarak ülkemizin kalkınmasında son derece önemli bir yere sahip olduklarının da bilincindeyiz."

        Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda alın teriyle büyük katkılar sağlayan, özveriyle çalışan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Doğan, "Bu özel günün kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm işçi ve emekçi kardeşlerime, ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice güzel günler diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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