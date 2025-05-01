Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İhbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

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