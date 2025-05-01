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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:14
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun İstanbul yönü Arifiye mevkisinde İ.A. idaresindeki 06 ENY 274 plakalı kargo kamyonu, E.B. yönetimindeki 54 AAS 321 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve N.K'nin kullandığı 67 NK 991 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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