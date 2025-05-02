Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla hizmete alınan elektrikli bisiklet kiralama hizmeti Tripy, 1 hafta indirimli kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2-11 Mayıs tarihlerinde Tripy istasyonlarından yapılacak tüm kiralamalarda açılış ve dakika ücreti 5,99 lira yerine 2 lira olacak.

- Atatürk Bulvarı'na 68 yeni LED armatür

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Aydınlatma ve Kent Donatıları Şube Müdürlüğünce Atatürk Bulvarına sodyum buharlı aydınlatmalar, enerji tasarruflu çevre dostu LED armatürler takılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla başlatılan çalışmayla enerji tasarrufu sağlanacağı, enerji verimliliğinin artırılacağı, bakım maliyetleri azaltılırken gece aydınlatma kalitesinin iyileştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak çevremizi ve doğamızı koruyor, enerji tasarruflu teknolojileri şehrimizle buluşturuyoruz. 'Bu Şehir Hepimizin' diyerek çıktığımız yolda şehrimizin simge noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda, eski tip sodyum buharlı armatürleri söküyor, yeni nesil LED armatürler ile değiştiriyoruz. 68 elektrik direğinde uygulayacağımız çalışmayla enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp gece aydınlatma kalitesini iyileştireceğiz." ifadelerine yer verildi.