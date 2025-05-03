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        Sakarya'da arazi yangını söndürüldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde arazide çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:05
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        Sakarya'da arazi yangını söndürüldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde arazide çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

        Küçükkarasu Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ile Karasu ve Kocaali itfaiye amirlikleri ekipleri sevk edildi.

        Yangının büyümemesi için yaklaşık 200 dönüm alanda çalışma gerçekleştiren ekipler, karadan ulaşımın zor olduğu yerlerde yürüyerek müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.

        Yetkililer, vatandaşlara kuru ot ve bahçe atıklarını temizlerken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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