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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Kiremitlik Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarıyla yıllık 1 milyon liralık tasarruf sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:30
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Kiremitlik Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarıyla yıllık 1 milyon liralık tasarruf sağlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ'nin Pamukova Kiremitlik Terfi Merkezi'nde kapsamlı rehabilitasyon çalışması başlattığı belirtildi.

        Terfi merkezi sisteminde, mevcut ekipmanlar daha düşük enerji tüketen, yüksek performanslı yeni nesil motor ve pompalar ile yenileneceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sistem sağlığı açısından büyük önem taşıyan darbe kontrol vanası kurulumu ile hem hat güvenliği sağlanacak hem de uzun vadeli bakım maliyetleri azaltılacak. Terfi hattı çıkışına entegre edilecek olan vana sayesinde su darbesinden kaynaklanan arızaların önüne geçilecek. Yapılacak olan iyileştirme projesiyle yalnızca arızalar azaltılmakla kalmayacak aynı zamanda hatların kullanım ömrü de uzayacak. Yıllık 205 bin kilovat enerji tasarrufu sağlanacak. Enerji verimliliği odaklı projelerle yalnızca ekonomik kazanım değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlikte hedefliyoruz. Rehabilitasyon projemiz tamamlandığında yılda yaklaşık bir milyon liralık enerji tasarrufu sağlayacağız."

        - Başkan Yusuf Alemdar'dan mahalle ziyareti

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Akyazı ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Akyazı'da devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Alemdar, burada yaptığı konuşmada, kısa zamanda Akyazı'nın merkeziyle birlikte altyapısını yenileyeceklerini belirtti.

        İlçeye değer katacak Karacasu Deresi Rekreasyon Projesi'nde üst yapı çalışmalarını hızla sürdürdüklerini aktaran Alemdar, şöyle devam etti:

        "Yahyalar Mahallemizde çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bizler Akyazı'yı seviyoruz ve Akyazı için taş üstüne taş koyma noktasında gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerin arasında olduk. İstek ve talepleri dinledik. Sorumluluğumuzun farkındayız. Tüm dava arkadaşlarımızla ve muhtarlarımızla ilçemiz için istişarelerimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hareket ederek ilçemiz ve şehrimizin geleceği için kararlılıkla adımlarımızı atıyoruz."

        AK Parti Milletvekili Murat Kaya, her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belediye başkanlarımız mahallelere kadar inerek sizlerin sıkıntılarını dinliyorlar. Bizler de programlarımız elverdiği ölçüde kendilerinin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da 6 yıldır hizmet etmeye gayret gösterdiklerini, ilçeye bugüne kadar birçok alanda proje kazandırdıklarını ve çalışmalarının hızla devam ettiğini anlattı.

        AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem'in de konuşma yaptığı programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören, bölge halkı ve büyükşehir bürokratları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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