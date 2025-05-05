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        Sakarya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 01:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 01:45
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        Sakarya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        D-100 kara yolu Düzce istikametinde Emirhan Gözalan idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki elektrikli bisiklet, Büyükesence Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan H.K. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözalan'ın cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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