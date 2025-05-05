Sakarya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Gözalan'ın cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü.

Kazada ağır yaralanan H.K. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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