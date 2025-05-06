Sakarya'da üniversite öğrencileri kermes geliriyle serebral palsili çocuğa engelli bisikleti aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle serebral palsi hastası 4 yaşındaki Onur Selim Çakar'a engelli bisikleti ve skuter hediye etti.

SAÜ UNESCO Gençlik ve Gönüllülük Kulübü üyeleri, "Gençlik ve Gönüllülük" dersi kapsamında kermes düzenledi.

Mustafa Çakar'ın serebral palsili oğlu Onur Selim için sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına SAÜ'lü öğrencilerden karşılık geldi.

Öğrenciler, kermesten elde ettikleri gelirle serebral palsili Onur Selim'e engelli bisikleti ve skuter aldı.

Aldıkları araçları Onur Selim'in evine giderek teslim eden öğrenciler, çocuğun sevincine ortak oldu.

- "Dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak açısından güzel bir projeye imza attık"

SAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan, AA muhabirine, öğrencilerle 4 gün süren kermes düzenlediklerini söyledi.

Dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak açısından güzel bir projeye imza attıklarını belirten Şenaslan, "Çok şükür dört gün boyunca üniversitemizde düzenlediğimiz kermesin neticesinde Onur Selim'e araçlarını aldık ve dezavantajlı bir çocuğumuzu topluma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Baba Mustafa Çakar da sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına öğrencilerin karşılık vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beklediğimizden çok daha kısa sürede istediğimiz araçları temin ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öğrenci Burcu Perçin ise sosyal medya üzerinden istenen yardıma kayıtsız kalmak istemediklerini aktararak, hocalarının öncülüğünde gönüllü çalışmayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Herkesin imkanları doğrultusunda yaptığı ürünleri satarak Onur'a destek olduğunu anlatan Perçin, "Onun bisikletini ve yürütecini almak istedik. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Öğrenci Cansu Dil, engelli bir çocuğa yardımda bulundukları için çok mutlu olduğunu, çalışmalarının farklı etkinliklerle süreceğini ifade etti.