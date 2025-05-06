Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sapanca Belediyesinden Başkan Şahin'e fiziksel saldırı girişimi açıklaması

        Sapanca Belediyesi, Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e makamında fiziksel saldırı girişiminde bulunulduğunu ve olaya ilişkin adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Belediyesinden Başkan Şahin'e fiziksel saldırı girişimi açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sapanca Belediyesi, Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e makamında fiziksel saldırı girişiminde bulunulduğunu ve olaya ilişkin adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede halka ait olan her karış toprağı, kamu alanını, yeniden gerçek sahiplerine kazandırmak için kararlılıkla çalışıldığı belirtildi.

        "Bu kararlılıktan rahatsız olan bazı çevrelerin, kamu düzeni ve demokratik iradeyi hedef alan çirkin girişimlerine bir yenisi daha eklediği" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp Belediye Başkanımız Sayın Nihat Arda Şahin’in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınmıştır. Bu hadise, sadece bir kişiye değil, Sapanca halkının iradesine, hukuk devletine, toplumsal huzura ve koca bir şehre yönelmiş saldırıdır. Bizler, bu tür provokasyonlardan yılmayız. Sapanca’yı halkın Sapanca’sı yapmak için çıktığımız bu yolda, ne tehditlere boyun eğeriz, ne de korkuya teslim oluruz. Sayın başkanımızın ve ekibimizin halkımıza olan hizmet azmi, bu saldırı sonrası daha da güçlenmiştir. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır."

        Öte yandan, saldırı girişiminde bulunan şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Belediye başkanına saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest (2)
        Belediye başkanına saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest (2)
        Otomobiliyle 2 kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Otomobiliyle 2 kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Sakarya'da tankerin devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da tankerin devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da üniversite öğrencileri kermes geliriyle serebral palsili çocuğa...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri kermes geliriyle serebral palsili çocuğa...
        Sakarya'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi
        Sakarya'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi
        Yeşilay, "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025"te stant açtı
        Yeşilay, "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025"te stant açtı