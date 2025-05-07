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        Sakarya'da "İkaz ve Alarm Sistemi" test edilecek

        Sakarya Valiliği, ASELSAN tarafından ikaz ve siren denemelerinin yapılacağını, vatandaşların endişelenmemeleri gerektiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:55 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:55
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        Sakarya'da "İkaz ve Alarm Sistemi" test edilecek
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        Sakarya Valiliği, ASELSAN tarafından ikaz ve siren denemelerinin yapılacağını, vatandaşların endişelenmemeleri gerektiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, ASELSAN tarafından "Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi" kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

        Sistemin denemelerinin 7-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, kent genelinde çeşitli zaman aralıklarında ikaz ve alarm işaretleri, yüksek ses seviyesinde siren denemeleri ve canlı anonsların test edileceği, vatandaşların bu deneme yayınlarından endişe duymamaları gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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