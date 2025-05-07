Ferizli'de motosiklet kazasında ölen genci arkadaşları unutmadı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Kolaşali, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kolaşali müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ardından öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenleriyle Ferizli Merkez Mezarlığına giderek, Kolaşali'nin kabri başında dua etti.

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