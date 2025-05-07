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        Ferizli'de motosiklet kazasında ölen genci arkadaşları unutmadı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Mustafacan Kolaşali (18), sınıf arkadaşları tarafından anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:11 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:13
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        Ferizli'de motosiklet kazasında ölen genci arkadaşları unutmadı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Mustafacan Kolaşali (18), sınıf arkadaşları tarafından anıldı.

        İnönü Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mustafacan Kolaşali'nin sınıf arkadaşları, okuldaki sırasına çiçek bıraktı.

        Ardından öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenleriyle Ferizli Merkez Mezarlığına giderek, Kolaşali'nin kabri başında dua etti.

        Okul müdürü Uğur Aydın, vefatı nedeniyle üzüntü duydukları Kolaşali'yi her zaman aralarında hissedeceklerini kaydetti.

        İnönü Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta, B.F.Y'nin (18) kullandığı 54 AIE 821 plakalı motosiklet ile E.S. idaresindeki 54 D 1621 plakalı hafif ticari araç çarpışmış, savrulan motosiklet yol kenarındaki duvara çarpmıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Kolaşali, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kolaşali müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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