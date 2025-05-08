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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da çiftçilerle buluştu

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Fındık dünya üretiminde lider olduğumuz, dünya ihracatında rakipsiz olduğumuz bir ürün. Bir taraftan don olayı, bir taraftan da kokarca zararlısı rekolteyi düşürecek gibi görünüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:47
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da çiftçilerle buluştu
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Fındık dünya üretiminde lider olduğumuz, dünya ihracatında rakipsiz olduğumuz bir ürün. Bir taraftan don olayı, bir taraftan da kokarca zararlısı rekolteyi düşürecek gibi görünüyor." dedi.

        Karasu Ziraat Odası'nda çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, zirai donun ardından 20 ili gezdiklerini söyledi.

        Sakarya'da daha önce Pamukova ve Geyve'de bahçe ziyareti gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bayraktar, "Tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşıyoruz. Büyük bir don felaketiyle karşı karşıyayız. 65 vilayetimiz dondan olumsuz etkilendi. Salı günü Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun ve Trabzon'u gezdik. Oralarda da bahçelerde yaptığımız tespitlerde özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70, yüzde 100 oranında zarar söz konusu." diye konuştu.

        Bayraktar, Kocaali ilçesinde rakımı yüksek olan yerlerde en az yüzde 50 zarar görüldüğünü dile getirerek, "Artık şuna hazırlıklı olmamız lazım; mevsimsel kaymalar, tarım sektörünü fevkalade olumsuz etkileyecek. Belki Türkiye'nin değişik bölgelerinde bazı ürünlerden vazgeçmek, su isteyen bazı ürünlerimizi bırakmak zorunda kalacağız." dedi.

        - "Son 30 yılın en düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kalındı"

        Türkiye'nin ocaktan bu yana kuraklık yaşadığına, geçen ayki don olayının ürünlere zarar verdiğine işaret eden Bayraktar, son 30 yılın en düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kalındığını, birçok ürünün zarar gördüğünü kaydetti.

        Bayraktar, ekolojik üstünlüğe sahip, üretim ve ihracatta rakipsiz olunan birçok üründe zarar olduğuna dikkati çekerek, "Fındık dünya üretiminde lider olduğumuz, dünya ihracatında rakipsiz olduğumuz bir ürün. Bir taraftan don olayı, bir taraftan da kokarca zararlısı rekolteyi düşürecek gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

        Kokarca zararlısıyla mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, aksi takdirde tahminlerinin üzerinde zararın söz konusu olabileceğini anlattı.

        - "Fındık yoksa ve para etmiyorsa hayat yok, göç var"

        Bazı kesimlerin "600 bin ton fındık çıkacak." söylemine değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Buradan onlara sesleniyorum; bunu yapmayın. Ortada bir gerçek var. Bir afet yaşıyoruz, tarihin en büyük afeti, bunun verdiği zarar var. Siz neyi anlatıyorsunuz. Yani fındık fiyatlarını düşürmeye çalışarak bu ülkeye fayda mı sağlayacaksınız? Sonuçta fındığın ihracatını yapıyoruz. Fındık fiyatlarını çok düşürdüğünüzde bundan ülke kaybetmiyor mu? Belki birilerinin cebi doluyor ama bölge insanı, Karadeniz bölgesi ekonomisi kaybediyor, ülke ekonomisi, ihracatımız zarar görüyor.

        Fındık bu bölgenin sosyal, ekonomik hayatı. Yani fındık varsa, para ediyorsa hayat var, fındık yoksa ve para etmiyorsa hayat yok, göç var. Bunu herkesin görmesi lazım. 2024 rakamlarına göre 2 milyar 350 milyon dolar net ihracat geliri sağlayan çok önemli bir ürün. Var mı başka böyle bir ürün, yok. Bu ürünün kıymetini bilmek zorundayız. Sadece üreticimiz değil kaldı ki üreticimiz fındıktan en az para kazanan kesim. Üzülerek ifade ediyorum çok daha fazla para kazananlar, fındıkla alakalı zarar verici açıklamalarda bulunuyor, bunu yapmayın."

        Daha sonra Kocaali ilçesine geçen Bayraktar, fındık bahçesinde incelemede bulundu, çiftçilerin taleplerini dinledi.

        Bayraktar'ın ziyaretlerinde, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık, Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca da yer aldı.

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