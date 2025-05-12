Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan tır, ulaşımı aksattı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrilen tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.

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