Sakarya'da kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde duvar kağıdı yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde duvar kağıdı yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Ankara istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen park halindeki 99 XP 420 yabancı plakalı kamyonun kasasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın büyümeden çevredeki şoförler tarafından söndürülürken, 5 duvar kağıdı kolisinin yandığı tespit edildi.
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