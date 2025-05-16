Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde duvar kağıdı yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde duvar kağıdı yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Ankara istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen park halindeki 99 XP 420 yabancı plakalı kamyonun kasasında yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın büyümeden çevredeki şoförler tarafından söndürülürken, 5 duvar kağıdı kolisinin yandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da silahla vurulan bir kişi yaralandı
        Sakarya'da silahla vurulan bir kişi yaralandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        JASAT dedektifi, firari hükümlüyü tıraş olurken fark edip yakaladı; takip a...
        JASAT dedektifi, firari hükümlüyü tıraş olurken fark edip yakaladı; takip a...
        Sakarya'da metrobüs projesinde çalışmalar sürüyor
        Sakarya'da metrobüs projesinde çalışmalar sürüyor
        Eski sevgilisini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Eski sevgilisini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi; 3 tutuklama
        Fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi; 3 tutuklama