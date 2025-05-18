Sakarya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Hendek ilçesi Selman dede mesire alanı ve hayvanat bahçesinde piknik yapan vatandaşlar da doluya yakalandı.

Kent genelinde etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

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