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        Sakarya'da sağanak ve fırtına nedeniyle ağaç devrildi

        Sakarya'da dolu, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:00
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        Sakarya'da sağanak ve fırtına nedeniyle ağaç devrildi
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        Sakarya'da dolu, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya trafikte yakalanan araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı.

        Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Donanma Sokak'ta fırtına nedeniyle devrilen ağaç elektrik tellerine zarar verdi.

        Bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle SEDAŞ ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi.

        Adapazarı Belediyesi ve SEDAŞ ekipleri, ağacı kaldırma ve zarar gören telleri onarmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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