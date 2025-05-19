Karasu'da bacağını "patpat" olarak adlandırılan tarım aracına kaptıran kişi öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bacağını "patpat" olarak adlandırılan tarım aracının dişli mekanizmasına kaptıran kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bacağını "patpat" olarak adlandırılan tarım aracının dişli mekanizmasına kaptıran kişi hayatını kaybetti.
Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bahçede çalışma yapan Kerim Öztürk (37), iddiaya göre dengesini kaybederek bacağını "patpat"ın dişli mekanizmasına kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
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