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        Karasu'da bacağını "patpat" olarak adlandırılan tarım aracına kaptıran kişi öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bacağını "patpat" olarak adlandırılan tarım aracının dişli mekanizmasına kaptıran kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 00:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:27
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        Karasu'da bacağını "patpat" olarak adlandırılan tarım aracına kaptıran kişi öldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bacağını "patpat" olarak adlandırılan tarım aracının dişli mekanizmasına kaptıran kişi hayatını kaybetti.

        Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bahçede çalışma yapan Kerim Öztürk (37), iddiaya göre dengesini kaybederek bacağını "patpat"ın dişli mekanizmasına kaptırdı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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