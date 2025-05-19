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        Sakarya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:02
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        Sakarya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Serdivan Spor Salonu'nda devam etti.

        Sakarya Gençlik Merkezi Erasmus projesi kapsamında İtalya, İspanya, İsveç, Letonya, Macaristan ve Slovakya'dan gençlerin de katıldığı programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un konuşmasının ardından gençlik merkezi gönüllüsü Nehir Koyuncuoğlu "Çırpınırdı Karadeniz" ezgisini söyledi, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Programa, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler kapsamında İzmit Kent meydanındaki anıta çelenk koyulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam eden programda, liselerarası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Etkinlik, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisiyle sona erdi.

        Programa, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.

        Gebze'de, Gebze Belediyesi Kültür Müdürlüğü Hizmet Binası Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama, Alaattin Kurt Stadında düzenlenen törenle devam etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından lise öğrencilerinin oluşturduğu bando takımıyla orkestra gösterisi yapıldı.

        Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, diğer protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler ve ilçe sakinleri katıldı.

        - Bolu

        Bolu Anıtpark’taki program, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

        Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu.

        Anıtpark’taki etkinlik sonrası düzenlenen "Gençlik Yürüyüşü"ne öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrakları ve marşlarla yürüyen kortej, renkli görüntüler oluşturdu.

        Karaçayır Spor Salonu’nda devam eden kutlamalarda, halk oyunları oynandı, şiir dinletisi, mehteran gösterisi ve çeşitli spor branşlarında gösteriler yapıldı.

        Güreş, bisiklet, cimnastik, basketbol, tekvando, atıcılık ve okçuluk gösterileri gerçekleştirildi.

        Müzik dinletileri, mehteran, zeybek ve ritim gösterileriyle devam eden programda, Bolu Jandarma Arama Kurtarma timinin bayrak gösterisi de yer aldı.

        Programa, Vali Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mevlüt Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sporcular, gençler ve vatandaşlar katıldı.

        - Zonguldak

        Zonguldak’ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde başlayan etkinlikler kapsamında, Valilik binası önüne kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, törene katılanları selamladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, Gençliğe Hitabe'nin okunmasının ardından etkinlikler kapsamında şiirler seslendirildi, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

        Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

        Protokol üyelerinin açılan stantları gezdiği kutlamalara, il protokolü ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.

        - Bartın

        Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Şiirlerin okunduğu, çeşitli spor ve halk oyunları gösterileri sunulduğu etkinliklerde, çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Vali Nurtaç Arslan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Kıdemli Albay Erdal Bilgi, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kamu kurumları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Düzce

        Düzce Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelengi bırakıldı.

        Törene, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen programda ise halk oyunları ve sportif gösteriler düzenlendi.

        - Karabük

        Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, Kent Ormanı'ndan Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'na kadar "Gençlik Yürüyüşü" ile devam etti.

        Burada şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, jimnastik, güreş, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

        Törene, Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

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