Sakarya Nehri'nde kaybolan kişi için arama yapıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde bir kişinin suyun üstünde kalmaya çalıştığı ihbarı üzerine ekipler arama yaptı.

Küpçüler Mahallesi mevkisinde bir kişinin Sakarya Nehri'ne düştüğü ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama yapan ekipler, bir cep telefonu ve cüzdan buldu.

Ekipler cüzdandaki kimlikten adını tespit ettikleri B.T'nin (35) suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, fener ve spot ışıklarıyla arama yaptı.

Yapılan aramalara rağmen bulunamayan kişi için sabah saatlerinde çalışmalara devam edileceği öğrenildi.