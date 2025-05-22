Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da düzenlenen "Makina Zirvesi" sona erdi

        Sakarya Makina İmalatçıları Birliğince (SAMİB) düzenlenen "Makina Zirvesi"nde firma temsilcileri, deneyim ve önerilerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da düzenlenen "Makina Zirvesi" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Makina İmalatçıları Birliğince (SAMİB) düzenlenen "Makina Zirvesi"nde firma temsilcileri, deneyim ve önerilerini paylaştı.

        Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen zirvede, sektörün mevcut durumu, geleceğe yönelik öngörüler ve küresel rekabet koşulları, son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir üretim politikaları, verimlilik artırma yöntemleri ve inovasyon stratejileri ele alındı.

        Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz moderatörlüğünde, Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural ve İMAK Genel Müdürü Fatih Mehmet Özdemir'in katılımıyla "Verimlilik Paneli" düzenlendi.

        Konak, verimliliğe insan odaklı yaklaştıklarını ve nitelikli iş gücüne önem verdiklerini belirterek, iş gücünü isteklerine göre kendilerinin yetiştirdiğini anlattı.

        Merkeze insanı almalarının, kaizen (sürekli iyileştirme), verimlilik, kalite ve her türlü rekabet koşulunda hayatta kalmalarını sağladığını vurgulayan Konak, "Genelde hep yarış arabasına odaklanırız. Sonra pilota deriz ki 'Yarışı kazan.' Pilot neye inanıyor, bunu hiç sorguluyor muyuz? Pilot bizim inandığımız hedeflere inanıyor mu, benim hissettiğim aynı şeyi hissediyor mu, aynı düşünüyor mu? Aynı hislerde buluşmadığımız sürece bu aksiyona dönüşmüyor. Gerçekten aksiyona dönüştürmemiz için insanı da gözetiyor olmamız lazım." diye konuştu.

        Konak, yapay zeka politikalarına da değinerek, yapay zekanın çok önemli olduğunu ancak onun kaygılandırılamayacağına, üzülemeyeceğine ve motive edilemeyeceğine dikkati çekti.

        Söz konusu tutkunun yine insanda olduğunun altını çizen Konak, şöyle devam etti:

        "İnsanı merkeze koymadan yapay zekayı kullanamazsınız. Denklemden insanı çıkarıp yapay zekayı koyduğunuz zaman bunun sürdürülemez olduğunu herkes görür ama yapay zekayı kendi amaç ve hedeflerimize hizmetkar hale getirmemiz gerekiyor. Her sene yenilediğimiz orta vade stratejik planımız var. Dijital otomasyon ürünlerini 'robotları alalım, koyalım, yatırım yapalım'dan önce dijital okur yazar nasıl yetiştiririz... Bugün otomasyonda robot koyduğumuzda dahi bizim kriterimiz sadece proses, operatör azaltması değildir. Önce biz bundan ne öğreneceğiz ve nasıl bir 'know how seti' oluşturacağız. O yüzden hiç acele etmeyiz. Yapay zekada en önemli gündemlerimizden birisi, prompt engineering (istem mühendisliği). Yapay zekaya ne soracağımızı, nasıl soracağımızı bilmediğimiz zaman yapay zekayı da verimli kullanamıyoruz."

        Özdemir de Çin tarafından gelen yoğun baskının ve oradaki maliyetlerin Türkiye'de de hissedildiğini anlatarak, "Verimimizi artıramazsak, daha verimli olmak için uğraşmazsak maalesef ayakta kalamayacağız, şu an öyle bir pozisyona geldik." değerlendirmesinde bulundu.

        Onur Vural, iş hayatında yaşadığı bazı anekdotları katılımcılarla paylaştı. Verimlilik ve hedeflerde, sorgulamanın önemli paya sahip olduğunu ifade eden Vural, işin ana fikrine yoğunlaştıklarını, işin mantık ve felsefesini geliştirmek için emek harcadıklarını anlattı.

        Vural, insan kaynağının önemli ve değerli olduğunu belirterek, yapılan işlerde doğru yönetim, yönlendirme ve doğru paylaşım yapılması gerektiğini, verimli olunmadığı takdirde çeşitli risklerle karşılaşılabileceğini kaydetti.

        Bir şeyin geliştirilecek veya daha iyi yapılabilecek olmasının, mevcudun kötü olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Vural, iş hayatında sorgulamanın ve ortak aklın önemine değindi, bilginin paylaştıkça artan bir güç olduğunu ifade etti.

        Makine sektöründeki firmaların stantlarda ürünlerini de sergilediği zirve, "İnovasyon" ve "Sürdürülebilirlik" panelleriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da deprem tatbikatı yapıldı
        Sakarya'da deprem tatbikatı yapıldı
        Nehirde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu (2)
        Nehirde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu (2)
        Nehirde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi; telefon ve cüzdan bulundu
        Nehirde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi; telefon ve cüzdan bulundu
        Sakarya Nehri'nde kaybolan kişi için arama yapıldı
        Sakarya Nehri'nde kaybolan kişi için arama yapıldı
        Sapanca'da otomobil şarampole devrildi; sürücü ile eşi yaralandı
        Sapanca'da otomobil şarampole devrildi; sürücü ile eşi yaralandı
        Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı