Sakarya'da düzenlenen "Makina Zirvesi" sona erdi

Sakarya Makina İmalatçıları Birliğince (SAMİB) düzenlenen "Makina Zirvesi"nde firma temsilcileri, deneyim ve önerilerini paylaştı.

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen zirvede, sektörün mevcut durumu, geleceğe yönelik öngörüler ve küresel rekabet koşulları, son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir üretim politikaları, verimlilik artırma yöntemleri ve inovasyon stratejileri ele alındı.

Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz moderatörlüğünde, Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural ve İMAK Genel Müdürü Fatih Mehmet Özdemir'in katılımıyla "Verimlilik Paneli" düzenlendi.

Konak, verimliliğe insan odaklı yaklaştıklarını ve nitelikli iş gücüne önem verdiklerini belirterek, iş gücünü isteklerine göre kendilerinin yetiştirdiğini anlattı.

Merkeze insanı almalarının, kaizen (sürekli iyileştirme), verimlilik, kalite ve her türlü rekabet koşulunda hayatta kalmalarını sağladığını vurgulayan Konak, "Genelde hep yarış arabasına odaklanırız. Sonra pilota deriz ki 'Yarışı kazan.' Pilot neye inanıyor, bunu hiç sorguluyor muyuz? Pilot bizim inandığımız hedeflere inanıyor mu, benim hissettiğim aynı şeyi hissediyor mu, aynı düşünüyor mu? Aynı hislerde buluşmadığımız sürece bu aksiyona dönüşmüyor. Gerçekten aksiyona dönüştürmemiz için insanı da gözetiyor olmamız lazım." diye konuştu.

Konak, yapay zeka politikalarına da değinerek, yapay zekanın çok önemli olduğunu ancak onun kaygılandırılamayacağına, üzülemeyeceğine ve motive edilemeyeceğine dikkati çekti.

Söz konusu tutkunun yine insanda olduğunun altını çizen Konak, şöyle devam etti:

"İnsanı merkeze koymadan yapay zekayı kullanamazsınız. Denklemden insanı çıkarıp yapay zekayı koyduğunuz zaman bunun sürdürülemez olduğunu herkes görür ama yapay zekayı kendi amaç ve hedeflerimize hizmetkar hale getirmemiz gerekiyor. Her sene yenilediğimiz orta vade stratejik planımız var. Dijital otomasyon ürünlerini 'robotları alalım, koyalım, yatırım yapalım'dan önce dijital okur yazar nasıl yetiştiririz... Bugün otomasyonda robot koyduğumuzda dahi bizim kriterimiz sadece proses, operatör azaltması değildir. Önce biz bundan ne öğreneceğiz ve nasıl bir 'know how seti' oluşturacağız. O yüzden hiç acele etmeyiz. Yapay zekada en önemli gündemlerimizden birisi, prompt engineering (istem mühendisliği). Yapay zekaya ne soracağımızı, nasıl soracağımızı bilmediğimiz zaman yapay zekayı da verimli kullanamıyoruz."