Sakarya AFAD, afetlere hazır gençlerin yetişmesi için 5 ülkeden öğrencileri buluşturdu

İBRAHİM YOZOĞLU - AFAD Sakarya İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Türkiye, Estonya, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan'dan gençler, afetler ve temel ilk yardım konusunda toplum bilincini artırmak amacıyla Sakarya'da bir araya geldi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Erasmus+KA152 Gençlik Değişimleri Programı kapsamındaki "Ready for Tomorrow: Equipping Youth with Disaster Prevention Skills - Yarına Hazır: Gençleri Afet Önleme Becerileriyle Donatmak Projesi" çerçevesinde Estonya, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan'dan öğrenciler Sakarya'ya geldi.

Katılımcılara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında bilgilendirme yapıldı, müze ziyaretleri gerçekleştirildi ve çeşitli kültürel gezi programları düzenlendi.

AFAD tarafından organize edilen tatbikata aktif katılım sağlayan misafirlerin afetlere hazırlık, kriz yönetimi ve gönüllülük alanında bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasının hedeflendiği proje, 26 Mayıs'a kadar sürecek.

Projeyle, afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirerek olası tehditleri azaltmak, AFAD’ın çalışmalarını daha görünür kılmak ve gönüllü sayısını artırmak amaçlanıyor.

AFAD İl Müdürü Bekir Şen, AA muhabirine, AFAD'ın çalışmalarını öğrencilerle paylaşmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Gençlerde afet bilincinin oluşturulmasının önemine değinen Şen, "Farklı ülkelerden 35 öğrenci kardeşimizin AFAD'ı tanıması, dirençli toplum oluşturma ve afetlerde dayanıklı gençlik yetiştirilmesi adına yazdığımız proje kabul edildi. 35 kardeşimizi burada misafir ediyoruz. Hem ülkemizi hem şehrimizi hem de kültürümüzü tanıtma adına, aynı zamanda da ortak AFAD bilinci geliştirme adına da güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te okuyan Socoteanu Mihai, doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiğini öğrendiklerini anlatarak, "Proje kapsamında farklı ülkelerden gelen kişilerle tanışma fırsatımız oldu. Bu kapsamda Türk arkadaşlar da edindik. Özellikle Türk yemekleri de gerçekten harika. Sakarya'da birçok müzeyi ziyaret ettik. AFAD'ın koordinasyon merkezini, para ve deprem müzelerini ziyaret ettik. Bunların yanı sıra Türk pazarını da görmüş olduk ve çok beğendim." ifadelerini kullandı.