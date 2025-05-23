TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, ASRİAD Sakarya 2. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu:

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Dünyanın güvenilir ülkelere, güvenilir liderlere, güvenilir fikirlere ihtiyacı var. Dünyanın güvenilir fikri de Anadolu'dan çıkacaktır, dünyanın lideri de Anadolu'dan çıkmıştır ve dünyaya değişim ve doğruluğu gösterecektir. Dünyanın güvenilir ülkesi bu ülke; güvenilir milleti de bu millet olacaktır." dedi.

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu'na katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın son yüzyılda pek çok kırılganlıklar yaşadığını söyledi.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın bedelini bütün dünyanın ödediğini belirten Soylu, "1990'da Doğu Bloku'nun ve Berlin Duvarı'nın yıkılması, Rusya'nın dağılması dünya için bambaşka bir başlangıçtır. Bedelini ise bütün dünya ödedi. Belki bugün bir savaş olmadı, Berlin Duvarı yıkılmadı ama bir jeopolitik kırılmayla karşı karşıyayız. Dünyada büyük bir paradigmal değişiklikle karşı karşıyayız ve Afrika'dan Balkanlar'a, Amerika kıtasından Avrupa'ya Akdeniz'e kadar bunu en iyi görecek olanlar, dünyanın her tarafıyla ilişki kurup 170'in üzerinde ülkeye ihracat yapan iş insanlarımızdır." diye konuştu.

Soylu, yaşanan küreselleşme sağanağının amacının dünyayı tek tipleştirmek olduğunu vurgulayarak, insanları bireyselleştirmeye çalışıp, geniş aileyi ortadan kaldırmak, komşuluk ilişkilerini tamamen bitirmek ve aidiyetlere son verilmek istendiğini ifade etti. Dünyanın gözünün önünde çocukların ve yaşlıların katledildiğini, 90'lı yıllarda Bosna’da Srebrenitsa'da ne yaşanmışsa bugün Gazze'de aynısının yaşandığını dile getiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Batı, tiyatronun dışında herhangi bir şey sergilememektedir. Buna hepimiz şahidiz. Gazze'deki mesele çıktığı andan itibaren hayata bakışım da dünyaya bakışında da, meselelere bakışım da değişmiştir. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, çevrecilik, yeşil dostluğu kavramlarının hepsinin birer uydurmaca olduğunu, demokrasinin, genetiği değiştirilmiş şekilde, bütün dünya sistemlerini oyalamaya yönelik bir anlayış olduğunu bugün çok net şekilde hep beraber görüyoruz. Hemen yanı başınızda Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine nasıl müdahale edildiğini, İngiltere'de bir yılda 3 başbakanın seçim olmadan değiştiğini, çocukluğumuzdan itibaren bize demokrasinin beşiği olarak sunulan İngiltere'nin aslında hepimizin gözüne baka baka nasıl aldattığını ve nasıl bir noktaya taşıdığını gösterdiklerini biraz düşününce anlayabiliyoruz. BM'nin nasıl aciz kaldığını, Dünya Sağlık Örgütünün pandemide nasıl iflas ettiğini ve çaresiz kaldığını, Dünya Ticaret Örgütünün hangi basiretsizlikle kısır döngü içerisine girdiğini hepimiz yaşadık."

Soylu, küreselleşmenin çöktüğünü, getirdikleri sürecin iflas ettiğini ve birbirlerine düştüklerini anlatarak, "Daha da düşeceklerdir çünkü Allah şahittir. Gazze'de ölen her çocuk, onlara bu dünyayı da öteki dünyayı da haram edecektir. Dünyada bir güvensizlik hakimdir. Dünyada güvenilir fikirlere ihtiyaç var. Dünyanın güvenilir ülkelere, güvenilir liderlere ihtiyacı var. Dünyanın fikri de Anadolu'dan çıkacaktır, dünyanın lideri de Anadolu'dan çıkmış ve dünyaya değişim ve doğruluğu gösterecektir. Dünyanın güvenilir ülkesi bu ülke; güvenilir milleti de bu millet olacaktır. Buna olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu. Son yıllarda bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan sıkıntıları Türkiye'nin aşmayı başardığına değinen Soylu, Türkiye'nin doğru yerde, doğru zamanda, doğru politikalarla, doğru stratejiyle, doğru hamleler yaparak adımını attığını söyledi. Soylu, Türkiye'nin enerji ve petrol üretiminde de attığı doğru adımlara işaret ederek, Türkiye'nin dünyada yaşanan siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik karışıklıkları istikrarıyla aşmayı başardığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkenin bütün dünyaya çok büyük kardeşlik gösterdiğini dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Allah bu millete bir şey nasip edecek. Şam'da Emevi Camisi'nde nasıl namaz kılındıysa, bu milletin evlatları, komutanları ve bütün kardeşleriyle ilk mescidimiz, kıblemiz Mescid-i Aksa'da da namaz kılacağız. Bunu çok çalışarak, gayret göstererek ve mücadele ederek başaracağız. Ayağımızı basacağımız yer bellidir; Anadolu'dur, Türk dünyasıdır. Aramıza fitne sokmalarına, gönül kırgınlıklarına, başkalarının tezgahlarına ve oyunlarına kimse düşmesin. Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Anadolu bizim ayağımızı basacağımız yerdir. - "Bosna'nın Türkiye'nin yanında güçlü şekilde yer almasını istiyoruz" Programın konuğu Bosna Hersek Brçko Distrikt Bölgesi Başkanı Damir Bulceviç de Bosna Hersek'te iş formu düzenlediklerini için teşekkür ederek, "Geldikleri gibi fabrika kurdular ve çalışmaya başladılar. Yaptığınız ekonomik ve ticari çalışmalar için, özellikle Bosna Hersek ve Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesinde yapacağız işlerde dua ve kolaylıklar diliyorum." dedi.