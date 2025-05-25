Sakarya'da istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya'da istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ormanpark'ta gerçekleştirilen programda, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, BBP İl Başkanı Turan Yıldırım, iş dünyasının temsilcileri ve oda başkanları yer aldı.

Şehirle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı, fikir ve önerilerin katılımcılık anlayışıyla masaya yatırıldığı toplantıda kongre kararı alınan Sakaryaspor'da son durum ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Alemdar, hem şehrin geleceği hem de Sakaryaspor için verimli toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sakaryaspor'un yanında olunması gerektiğini vurgulayan Alemdar, "Sakaryaspor bu şehrin ortak değeri. Herkesin harekete geçmesi, Sakaryaspor'un etrafında kenetlenmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Alemdar, Sakaryaspor'a her türlü desteği sunduklarını, yeni yol haritasının da şehrin tüm dinamikleriyle oluşmasının kente büyük motivasyon katacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzde kongre süreci var. Sakaryaspor'u yeniden güçlü kimliğe kavuşturacak, yapısal olarak tüm sorunlarını aşmış ve şehri etrafında bütünleştirmiş hale taşımak hepimizin sorumluluğu. Her zaman dediğimiz gibi Sakaryaspor hepimizin. Bu konuda herkes taşın altına elini koyması gerekiyor. Yürekten inanıyorum; bu şehir Sakaryaspor'u hak ettiği yerlere taşıyacak güce de iradeye de kabiliyete de sahiptir. İnşallah şehrimizin ortak değeri Sakaryasporu'muz için bu birliktelikle yola devam edeceğiz."