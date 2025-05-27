Sakarya'da silahlı saldırının şüphelileri 2 bin 376 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. ve F.D. tutuklandı, İ.T. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları bulunan F.D. (19), H.U. (26), B.B. (21) ve İ.T. (30) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların keşif yaptıklarını, İstanbul'a dönmediklerini ve iki gün Sapanca'da bir villada kaldıklarını saptadı.

Ekipler, 2 bin 376 saatlik kamera incelemesiyle silahlı saldırının sahte plakalı araçla İstanbul'dan gelen kişilerce gerçekleştirildiğini tespit etti.

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