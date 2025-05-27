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        Sakarya'da silahlı saldırının şüphelileri 2 bin 376 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli, 2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:45
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        Sakarya'da silahlı saldırının şüphelileri 2 bin 376 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli, 2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonucu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 6 Mayıs'ta bir bungalova kimliği belirsiz, maskeli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

        Mağdurların İstanbul'dan gelerek bungalovda konaklamalarından hareketle, şüphelilerin aynı ilden gelmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, bölgedeki ve güzergahtaki 33 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

        Ekipler, 2 bin 376 saatlik kamera incelemesiyle silahlı saldırının sahte plakalı araçla İstanbul'dan gelen kişilerce gerçekleştirildiğini tespit etti.

        Olayı gerçekleştiren şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları bulunan F.D. (19), H.U. (26), B.B. (21) ve İ.T. (30) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların keşif yaptıklarını, İstanbul'a dönmediklerini ve iki gün Sapanca'da bir villada kaldıklarını saptadı.

        JASAT ekiplerince İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. ve F.D. tutuklandı, İ.T. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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