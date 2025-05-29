Sakarya'dan kısa kısa

Serdivan Devlet Hastanesinde ilk kapalı kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Op. Dr. Fatih Özsaray tarafından Serdivan Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatın başarıyla geçtiği belirtildi.

Bu yöntemin hastaya daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme süreci sunduğunu aktarılan açıklamada, başhekim Semih Songür'ün ameliyatta emeği geçen ekibe teşekkür ettiği kaydedildi.

- Zabıtadan anaokulunda farkındalık etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıtası, küçük yaştan itibaren trafik bilinci oluşturmak amacıyla Adapazarı ilçesindeki bir özel anaokulunda etkinlik düzenledi.

Zabıta ekipleri, çocuklara trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

- "Sakarya ve Ekmek" temalı hikaye yarışması sonuçlandı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sakarya ve Ekmek" temalı hikaye yarışması sona erdi.