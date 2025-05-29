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        Sakarya'dan kısa kısa

        Serdivan Devlet Hastanesinde ilk kapalı kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:38
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Serdivan Devlet Hastanesinde ilk kapalı kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Op. Dr. Fatih Özsaray tarafından Serdivan Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatın başarıyla geçtiği belirtildi.

        Bu yöntemin hastaya daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme süreci sunduğunu aktarılan açıklamada, başhekim Semih Songür'ün ameliyatta emeği geçen ekibe teşekkür ettiği kaydedildi.

        - Zabıtadan anaokulunda farkındalık etkinliği

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıtası, küçük yaştan itibaren trafik bilinci oluşturmak amacıyla Adapazarı ilçesindeki bir özel anaokulunda etkinlik düzenledi.

        Zabıta ekipleri, çocuklara trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

        - "Sakarya ve Ekmek" temalı hikaye yarışması sonuçlandı

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sakarya ve Ekmek" temalı hikaye yarışması sona erdi.

        Yarışmanın ödül töreni kapsamında SATSO Mutfak Sanatları Akademisinde "Ekşi Mayalı Ekmek Yapımı" atölye etkinliği gerçekleştirildi.

        Ekmeğin Sakarya'nın ekonomik, kültürel ve tarihsel açıdan öneminin ele alındığı hikaye yarışmasının SATSO Hizmet Binasında düzenlenen ödül törenine, protokol üyelerinin eşleri ve ilgililer katıldı.

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un Eşi Betül Altuğ, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın sadece edebi metin yarışması olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, gençlerin ilhamlarını görüp heyecanlarını paylaşmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

        Mansiyon, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin de verildiği törende, Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Kaya'nın "Umut Ekmeği" adlı eseri ile Cevat Ayhan Fen Lisesi öğrencisi Sıla Doğan'ın "Bir Dilim Ekmek Kokusu" adlı eseri birinci oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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