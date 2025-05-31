Akyazı'da motosiklet denetimi yapıldı

Öte yandan il genelinde trafik jandarması timleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde 195 motosiklete işlem uygulandı, kurallara aykırı kullanılan 30 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerde, 21 motosiklet hakkında yasal işlem başlatıldı. Teknik ve hukuki eksiklikleri tespit edilen 12 motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

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