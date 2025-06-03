Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette kaçak avlanan 5,4 ton midye ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan kamyonette kaçak avlanan 5,4 ton midye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarması, Hanlıköy mevkisinde otoyolun Ankara istikametine seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 380 çuval içerisinde 5 ton 400 kilogram deniz midyesi ele geçirildi.

Deniz midyelerinin resmi evrak ve veteriner sağlık raporunun olmadığını tespit eden ekipler, ürünlere el koyarak Arifiye Tarım Müdürlüğüne teslim etti.

Kamyonet sürücüsüne ise Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında 24 bin 593 lira para cezası kesildi, İlçe Tarım Müdürlüğünce de 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

Gerekli evrakları bulunmayan deniz midyelerinin ise usulüne uygun imha edildiği bildirildi.