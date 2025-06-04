Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu bulunan araçtaki şüpheli tutuklandı

Araçtaki C.G. (34) ve O.D'nin (25) üst ile araçta yapılan aramada 150 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli'den Sakarya'ya uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceği ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Ekipler, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde aracı durdurdu.

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