Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğunca düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Gelecekten Gelecek" projesi gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren etkinliğin ilk gününde bölümler tanıtıldı, tıp, psikoloji, yönetim bilişim sistemleri, hukuk, makine mühendisliği, uluslararası ticaret ve görsel iletişim ve tasarımı gibi çeşitli alanlar hakkında bilgi verildi. Lise düzeyindeki genç katılımcılar, meslek gruplarını yakından tanıma imkanı buldu.

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ikinci günde ise üniversite yaşamı, akademik gelişim ve kariyer planlaması gibi konu başlıklarıyla söyleyişi düzenlendi.

Farklı sektörlerden mezun konukların katılımıyla sona eren üçüncü günde endüstri mühendisliği, malzeme ve metalurji mühendisliği ile uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun konuşmacılar, lise öğrencileriyle kariyer deneyimlerini paylaşıp soruları yanıtladı.