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        Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğunca düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Gelecekten Gelecek" projesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:04
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğunca düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Gelecekten Gelecek" projesi gerçekleştirildi.

        SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren etkinliğin ilk gününde bölümler tanıtıldı, tıp, psikoloji, yönetim bilişim sistemleri, hukuk, makine mühendisliği, uluslararası ticaret ve görsel iletişim ve tasarımı gibi çeşitli alanlar hakkında bilgi verildi. Lise düzeyindeki genç katılımcılar, meslek gruplarını yakından tanıma imkanı buldu.

        SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ikinci günde ise üniversite yaşamı, akademik gelişim ve kariyer planlaması gibi konu başlıklarıyla söyleyişi düzenlendi.

        Farklı sektörlerden mezun konukların katılımıyla sona eren üçüncü günde endüstri mühendisliği, malzeme ve metalurji mühendisliği ile uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun konuşmacılar, lise öğrencileriyle kariyer deneyimlerini paylaşıp soruları yanıtladı.

        - SAÜ'de "İş'te Eşitlik" eğitimi düzenlendi

        SAÜ Engelsiz Yaşam ve Destek Koordinatörlüğü ve Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğunca düzenlenen "İş'te Eşitlik" eğitimi, engelli bireylerin iş hayatına katılım süreçlerine odaklandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte İŞKUR Sakarya Şube Müdürü Nurullah Karataş, kamu kurumlarında engelli bireylerin istihdamına ilişkin yasal süreçler, kota uygulamaları ve İŞKUR'un sağladığı destek programları hakkında bilgilendirmedu bulundu.

        Engelli servis sorumlusu Nurhan Erdoğan da üniversite bünyesindeki erişilebilirlik çalışmaları, öğrencilerin taleplerine yönelik geliştirilen çözümler, fiziksel ile sosyal engellerin azaltılmasına yönelik kurumsal uygulamaları anlattı.

        Özel eğitim uzmanı Bolkan Can ise özel eğitim sürecinde edinilen deneyimlerin istihdam sürecine etkisini, engelli bireylerin iş hayatına geçişte karşılaştıkları sosyal engelleri ve bu durumlara karşı geliştirilen çözüm modellerinden bahsetti.

        Yüksek lisans öğrencisi Fatma Sude Uzun, "Engelsiz bir hayat için engelli girişimi şart" vurgusuyla engelli bireylerin yalnızca desteklenen değil, aynı zamanda üreten ve yön veren bireyler olarak toplumda yer almalarının önemine değindi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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