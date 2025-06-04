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        Sakarya'da arkadaşını tabancayla yaralayıp kaçan zanlı taksinin bagajından çıkarken yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arkadaşını tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, taksinin bagajından çıkarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:25
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        Sakarya'da arkadaşını tabancayla yaralayıp kaçan zanlı taksinin bagajından çıkarken yakalandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arkadaşını tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, taksinin bagajından çıkarken yakalandı.

        Düzyazı Mahallesi'nde 2 Haziran'da K.T. (31) ile arkadaşı R.Ç. (27) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine K.T, tabancayla ateş ederek R.Ç'yi bacaklarından yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Jandarma ekiplerince başlatılan inceleme ve araştırma ile alınan ifadeler doğrultusunda, şüphelinin Adapazarı ilçesinde bulunan ağabeyinin yanında olabileceği değerlendirildi.

        Fiziki takip sonucu zanlı, ağabeyinin evinin yakınlarında taksinin bagajından çıkarken görüntülenerek jandarma ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin üst aramasında tabanca, şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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