Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), ilk ve ortaokullarda yürüttüğü "Su Müfettişi" eğitimleri sürüyor.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, Hendek Akova İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen ekiplerin, öğrencilere suyun önemi, doğal döngüsü, doğru kullanım alışkanlıkları, arıtma süreçleri ve tasarruf bilinci konularında eğitim verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Tasarruf bilinci küçük yaşlarda kazanılır. Bu nedenle çocuklarımızı suyun önemi ve tasarruflu kullanımı konusunda bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Su Müfettişi eğitimlerimizle su kaynaklarına duyarlı nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bugünün bilinçli çocukları suya verdikleri değer ile geleceğin kaynaklarını koruma altına alıyor." ifadelerin yer verildi.

Eğitim sonunda öğrenciler, "Su Müfettişi" rozetlerini aldı.

- BELPAŞ'ın sosyal tesisleri Kurban Bayramı'nda hizmette

Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ bünyesinde bulunan Karasu Acarlar Longozu, Karaman Park, Yenikent Park ve İl Ormanı Tabiat Parkı Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahtan itibaren, Kent Park, Orman Park, Millet Bahçesi, Uçak Kıraathanesi, Şemsiyeli Park, Elegant Kafe ve Nehir Çikolata birinci gün öğleden sonra, Esentepe Park ise ikinci günden itibaren kapılarını misafirlerine açacak.