Sakarya'dan Kurban Bayramı mesajları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ve esnafla buluştu.

Alemdar, Çark Caddesi, Dar Sokak, Yuvam Sokak, İtfaiye Caddesi gibi merkezi noktalarda bayram alışverişi yapan vatandaşlar ile esnafla selamlaştı, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Memlekete hizmetin kendileri için en büyük bayram olduğunu ifade eden Alemdar, şehrin her köşesine hizmet ulaştırmak için durmadan çalışacaklarını belirtti.

Vatandaşları ve esnafı dinleyen Alemdar, tüm vatandaşları bayramın ikinci günü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine davet etti.

Öte yandan Alemdar, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Güzel Sakarya için hep yan yana, gönül gönüle olalım. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın mazlum ve mağdur tüm coğrafyalardaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

- SATSO Başkanı Altuğ'dan Kurban Bayramı mesajı