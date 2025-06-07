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        Sakarya'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Sakarya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:26 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:29
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        Sakarya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Sakarya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

        Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende karşılama yapan Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcıların bayramını kutladı.

        Bayramlaşma sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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