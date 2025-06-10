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        Sakarya sahilleri, Kurban Bayramı tatilini "kayıpsız" atlattı

        Kurban Bayramı'nda çok sayıda tatilciyi ağırlayan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde güvenlik önlemlerini arttıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:39
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        Sakarya sahilleri, Kurban Bayramı tatilini "kayıpsız" atlattı
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        Kurban Bayramı'nda çok sayıda tatilciyi ağırlayan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde güvenlik önlemlerini arttıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçti.

        Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, bayramı sorunsuz şekilde atlattıklarını belirterek, "Sadece Karasu ilçesinde bayram boyunca 12 boğulma vakasına müdahale ettik. 15 kayıp çocuğu da ailelerine teslim ettik. 15 Eylül’e kadar yoğun tempoyla çalışıp, görevimizi kayıpsız şekilde tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Karaca, 3 ilçedeki 45 kulede, 74 cankurtaran ekibi ve 4 itfaiye personelinin saat 10:00-19:00 arasında görev yaptığını anlatarak, "Kaynarca ve Kocaali sahillerinde 1 Haziran’dan bugüne boğulma vakası olmadı. Sadece Karasu’da yaşandı, zamanında müdahale ettik. En tehlikeli bölgemiz, liman mevkii olan kulelerde. Buralara da jet ski aracılığıyla müdahalelerde bulunarak vakaları önlüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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