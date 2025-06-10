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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında, Sakarya'ya kazandırılacak projeler için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a kaynak yetkileri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 17:29 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:58
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında, Sakarya'ya kazandırılacak projeler için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a kaynak yetkileri verildi.

        64 gündem maddesi karara bağlandığı toplantıda, Sapanca Gölü Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi için Alemdar'a 100 milyon liralık kaynak için yetki tanındı. 87 dönüm alanda inşa edilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanının yapımında tel ve köpek kulübesi alımı için ise yaklaşık 80 milyon liralık kaynak için meclis onay verdi.

        Ayrıca Başkan Alemdar, Tarihi Uzunçarşı’nın 3. etap 2. kısım dönüşümü için 100 milyon liralık kredi kullanımı için meclis üyelerinden yetki aldı.

        İnşası devam eden metrobüs hattı projesinde ise 5 metrobüsün daha filoya kazandırılması için 100 milyon liralık yetki de meclis üyelerinin oylarıyla aldı. Bu kararla Büyükşehir’in ulaşım filosunda yer alan metrobüs sayısı 10’a ulaşmış olacak.

        Tığcılar mevkisinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Alemdar, dönüşümde kararlı olduklarını ve söz konusu önceliğin insan hayatı olduğunu vurguladı.

        - Büyükşehir, bayramda çocuklara neşe kattı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesinde çocuklar için "Gezgin Çocuk Atölyesi" etkinliği düzenledi.

        Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce hazırlanan, yaklaşık 3 bin çocuğun katıldığı etkinlikte yüz boyama, balon şovları, oyunlar ve şarkılar eşliğinde patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları yapıldı.

        - SASKİ, bayramda 1117 talebe cevap verdi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kurban Bayramı süresince ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden iletilen 1117 talebe müdahale etti.

        350 personel ve 103 iş makinasından oluşan ekipler, bayram süresince 16 ilçede bulunan 672 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına yönelik tüm acil durumları çözüme kavuşturdu.

        - Dönemi bitiren özel gereksinimli öğrenciler karnelerini aldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyelerinde günlük yaşam becerileri, mutfak, el sanatları, müzik ve ritim, dil ve sayı becerileri, resim, drama, ekolojik yaşam ve halk oyunları gibi çeşitli branşlarda eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, dönemi bitirirken karne aldı.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm özel gereksinimli bireylerin kurs merkezlerine davet edildiği, yaz dönemi kurslarının temmuz ayında başlayacağı duyuruldu.

        - Hendek Belediyesinden akıllı şehir yatırımları

        Hendek Belediyesi, Bayraktepe Tesisleri'ne kurulan sabit GNSS referans istasyonu ve yeni nesil GPS cihazlarıyla arazi ölçümlerindeki hata payı en aza indirerek belediye hizmetlerinde verimlilik artışı hedefliyor.

        Harita Müdürlüğünün girişimleri ve ilçedeki özel harita mühendislik bürolarının da katkılarıyla kurulan sabit GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) referans istasyonu ile, saha ekiplerinin ölçüm süreçlerini hızlandırarak imar, kadastro, altyapı ve diğer tüm haritacılık faaliyetlerinde büyük bir verimlilik artışı hedefleniyor.

        - SUBÜ'de çocuklar, sağlık ve doğa farkındalığı kazandı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Sağlığa Tohum Saç" projesini hayata geçirdi.

        Akyazı ilçesinde bulunan Pazarköy İlkokulu ve İnönü Anaokulu öğrencileri, 2 hafta süren eğitimde sağlıklı beslenme ve sağlıklı besinlerin doğadaki büyüme süreçleri hakkında bilgilendirildi.

        Projenin bitiminde öğrencilere "Toprağın Dostu ve Sağlık Elçisi" sertifikaları verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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