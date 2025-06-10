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        Sakarya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 10.06.2025 - 20:09
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        Sakarya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti.

        Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı'nda yaşayan çocuklarının evinde dün, eski kocası R.D'nin (42) tabancayla yaraladığı Emir Kocasoy (48), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli R.D. ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan çiftin, ocak ayında boşandığı öğrenildi.

        Zonguldak'tan farklı zamanlarda Adapazarı'nın Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı'nda yaşayan çocuklarının yanına gelen Emir Kocasoy (48) ile eski kocası R.D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanında bulunan tabancayla Kocasoy'a ateş etmişti.

        Kocasoy, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, zanlı R.D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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