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        Sakarya'da öğrenciler bal kabağından çevre dostu biyoplastik üretti

        Sakarya'da ortaokul öğrencileri, bal kabağı atığından çevreye zarar vermeyen biyoplastik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:16
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        Sakarya'da öğrenciler bal kabağından çevre dostu biyoplastik üretti
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        Sakarya'da ortaokul öğrencileri, bal kabağı atığından çevreye zarar vermeyen biyoplastik elde etti.

        Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi biyoloji öğretmeni ve öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle bal kabağı atıklarından biyoplastik üretmek için proje geliştirdi. Proje kapsamında üretilen biyoplastik, bir süre sonra toprağa karışarak doğal gübre görevi görüyor.

        Projeyle doğada çözülebilen, çevre dostu biyoplastikler sayesinde toprak kirliliğinin önüne geçilmesi, su kaynaklarına karışan mikroplastik miktarının azaltılması, petrol türevli plastiklerin üretimlerinden kaynaklı karbon salınımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erdal Erdem, AA muhabirine, öğrencilerin "2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" kapsamında Sakarya'nın coğrafi işaretli bal kabağı atıklarından doğaya faydalı ve zararı bulunmayan biyoplastik ürettiğini belirtti.

        Üretilen biyoplastiğin çeşitli tohumların, gıda ürünlerinin saklanması ve fidanların toprağa ekilmesinde de kullanıldığını anlatan Erdem, "Biyoplastik toprağa ekildikten bir süre sonra kendiliğinden eriyor." dedi.

        Uzman Biyoloji Öğretmeni Sevgi Gürpınar da laboratuvarda kabağın kullanılmayan kısımlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

        Çeşitli işlemlerden geçirerek biyoplastik elde ettiklerini aktaran Gürpınar, "Elde ettiğimiz biyoplastikleri keserek şekiller verdik, kullanılabilir hale getirdik. Bazılarından tohum poşetleri, bazılarından da şeker ambalajları yaptık. Normalde bitki fideleri poşetlerle satılıyor ve toprağa ekildikten sonra açığa plastik kirliliği çıkaran poşetler kalıyordu. Fakat laboratuvarda yaptığımız biyoplastik poşetler bu halde toprağa ekilebiliyor ve bir süre sonra çözünüyor, doğada hiçbir kirlilik bırakmıyor. Aynı zamanda içinde kabak özü olduğu için humus görevi görerek toprağı besliyor." diye konuştu.

        Gürpınar, plastiklerin doğaya zarar verdiğini ifade ederek, ürettikleri biyoplastiklerle toprak kirliliğinin önüne geçmeyi, su kaynaklarına karışan mikroplastik miktarının azaltılmasını, deniz canlılarının plastik yutması sonucunda oluşan ölümlerin azaltılmasını, petrol türevli plastiklerin üretiminden kaynaklı karbon salınımının önüne geçilmesinin amaçlandığını kaydetti.

        Öğrenciler Zeynep Mira Yaylacı ve Ahmet Krem Karayel de bal kabağı atıklarından ürettikleri biyoplastiklerin doğaya zarar vermediğinin altını çizdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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