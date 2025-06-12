Sakarya'da kaza yaptıktan sonra yangın çıkan araçtaki karı koca yaralandı

Yaralanan sürücü ile araçtaki eşini bulundukları yerden çıkaran çevredekiler, otomobilde çıkan yangını da söndürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.